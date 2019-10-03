Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 18:06

Анкара. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар планирует в четверг вечером обсудить в телефонном разговоре с главой Пентагона Марком Эспером формирование зоны безопасности в районах Сирии к востоку от Евфрата, сообщил журналистам сам Акар.

"Ситуация далека от желаемой. Мы терпеливо обсуждаем с союзниками все варианты устранения проблем у границ Турции. Анкара никогда не допустит создания у своих границ зоны, подконтрольной террористам", - подчеркнул министр, которого цитируют турецкие СМИ.

Турция и США ранее договорились о создании в Сирии к востоку от реки Евфрат зоны безопасности глубиной 30-40 км. Анкара так образом стремится создать вдоль своей границы буферную зону, где не будет курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны, которые Турция считает террористической группировкой. Анкара считает, что США не проявляют должной активности в формировании такой зоны и грозят самостоятельно провести операцию по выдавливанию курдских формирований.

"Турция готова к любому сценарию развития событий, о чем неоднократно заявляла. Наши планы готовы и этот факт должны учесть все стороны", - сказал глава оборонного ведомства.

Акар выразил сожаление отсутствием желаемого прогресса в реализации планов по Сирии и подчеркнул, что Анкара с "терпением и искренностью" продолжает переговоры с США.

"Желание Турции решать проблемы в духе стратегического партнерства с США и с учетом союзничества в рамках НАТО не должно восприниматься в качестве слабости Анкары. При этом утверждения о готовности планов турецкой стороны по военной операции в Сирии также не являются угрозой", - сказал министр.

1ак ав

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