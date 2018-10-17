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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 11:04 17.10.2018 - 11:04

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - В Анкаре завершилась встреча между госсекретарем США Майком Помпео и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посвященная в том числе обсуждению ситуации вокруг исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает в среду Анатолийское агентство новостей.

Во встрече также принимали участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

М.Помпео прибыл в Анкару утром в среду после переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом в Эр-Рияде. После визита в Турцию госсекретарь США направится в Молдавию.

Дж.Хашкаджи - оппозиционный саудовский журналист, работающий обозревателем "Вашингтон пост", - пропал 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция проводит расследование по факту исчезновения журналиста.

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