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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 22:01 25.06.2018 - 22:01

Стамбул. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и ряд мировых лидеров поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах в Турции, сообщают в понедельник западные и турецкие СМИ.

Газета "Дейли сабах" сообщает, что Т.Мэй позвонила Р.Т.Эрдогану вечером в понедельник. В ходе телефонного звонка она "выразила надежду на дальнейшее развитие двусторонних связей" между государствами.

А.Меркель, согласно заявлению ее канцелярии, поздравила Р.Т.Эрдогана и отметила, что ФРГ хотела бы видеть Турцию более плюралистской.

"Все больше оснований у нас желать быть партнером стабильной и плюралистской Турции, где усилены демократическое участие и защита верховенства права", - написала она Р.Т.Эрдогану.

Кроме того, глава МИД ФРГ Хейко Маас после встречи в Люксембурге заявил, что Берлин должен принять и уважать любой выбор турецкого народа.

"Мы должны принять и уважать любой выбор турецких избирателей", - цитирует его "Анадолу".

По данным агентства "Ассошиэйтед пресс", Р.Т.Эрдогану позвонил по телефону премьер Греции А.Ципрас, чтобы поздравить его с переизбранием, а также призвал его освободить двух греческих военнослужащих, арестованных Турцией в марте за якобы незаконное пересечение границы.

Высокую явку на выборах в Турции отметил генсек НАТО.

"Я поздравлю президента Эрдогана с его переизбранием в качестве президента. Я также поздравлю турецкий народ с высокой явкой на выборах", - приводит заявление Й.Столтенберга агентство "Анадолу", которое он сделал в Люксембурге перед встречей с министрами обороны стран ЕС.

В Европейской комиссии в понедельник выразили надежду на то, что Турция "останется постоянным партнером для Европейского Союза по важным вопросам взаимного интереса, таким как миграция, безопасность, региональная стабильность и борьба против терроризма".

Также, по данным газеты "Хюррийет", ранее Р.Т.Эрдогана уже поздравили эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, лидер Македонии Георге Иванов, президент Сербии Александр Вучич, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидер Судана Омар аль-Башир, палестинский лидер Махмуд Аббас, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Рухани.

Президент России Владимир Путин, как сообщалось, позвонил Р.Т.Эрдогану, чтобы поздравить его с переизбранием на пост президента Турции.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным Высшей избирательной комиссии Турции, Р.Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.

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