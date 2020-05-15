Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 5:59

Пекин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Объем внешней торговли товарами Китая в апреле 2020 года снизился по сравнению с апрелем прошлого года на 0,7% и составил 2 трлн 496,6 млрд юаней ($357 млрд), сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

При этом экспорт достиг 1 трлн 407,4 млрд юаней ($201 млрд), увеличившись за год на 8,2%, в то время как в марте он упал на 3,5%.

Импорт составил 1 трлн 089,2 млрд юаней ($155,7 млрд), снижение в годовом исчислении - 10,2%.

За первые четыре месяца внешнеторговый оборот товарами составил 9 трлн 071,3 млрд юаней ($1 трлн 297 млрд), снизившись на 4,9%. Экспорт вышел на рубеж 4 трлн 743,5 млрд юаней ($678 млрд), сократившись на 6,4%, импорт - 4 трлн 327,8 млрд юаней ($619 млрд), снижение - 3,2%.

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