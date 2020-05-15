Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 6:15

Пекин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Объем промышленного производства Китая в апреле текущего года вырос на 3,9% в годовом исчислении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР в пятницу.

По его данным, рост производства зафиксирован в 2020 году впервые на фоне постепенного восстановления экономики страны после спада из-за эпидемии коронавируса.

В целом в январе-апреле 2020 года промышленное производство в стране сократилось на 4,9%.

Официальный представитель ГСУ Лю Айхуа заявил журналистам на брифинге, что экономическое восстановление страны будет продолжаться, однако существующие риски рецессии мировой экономики из-за коронавируса еще велики, уровень развития китайской экономики еще не достиг показателей периода до начала пандемии.

1гк см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции