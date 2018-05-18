Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 20:53 18.05.2018 - 20:53

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Вероятность того, что на борту разбившегося самолета кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion могли быть россияне, очень мала, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Крупные туроператоры не возят туристов из Гаваны в Ольгин, хотя есть нишевые компании. Вероятность того, что на борту самолета могли быть россияне, очень мала", - сообщили в АТОР.

В ассоциации добавили, что в данный момент выясняют, могли ли быть российские граждане на борту именно этого самолета.

Пассажирский самолет Boeing 737 разбился в пятницу вечером вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти. Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет авиакомпании Cubana de Aviacion выполнял внутренний рейс в город Ольгин, второй по значению курортный район страны после Варадеро. На борту находились 104 пассажира. По другим данным, на борту самолета могли находиться 107 человек, включая членов экипажа.

1ту ап пч

Neuer Inhalt Horizontal Line