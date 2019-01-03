В Афганистане Атмар и Педрам зарегистрированы первыми кандидатами на пост президента

Этот контент был опубликован 3 января 2019 г. 16:15

Кабул. 3 января. ИНТЕРФАКС - Независимая избирательная комиссия Афганистана зарегистрировала первых кандидатов на пост главы государства, которые примут участие в предстоящих в июле выборах президента страны, сообщили в четверг местные СМИ.

Первым избирательная комиссия зарегистрировал в качестве кандидата на пост главы государства лидера партии "Национальный конгресс" Абдула Латифа Педрама.

В качестве кандидата на президентский пост в Афганистане зарегистрирован бывший глава Совета национальной безопасности страны Мухаммад Ханиф Атмар.

Выборы президента Афганистана сначала были запланированы на 20 апреля 2019 года, но позже отложены на три месяца.

Глава Независимой избирательной комиссии Гула Джан Абдул Баде Саяд заявил журналистам, что перенос выборов даст комиссии дополнительное время для решения технических проблем и преодоления трудностей, чтобы "лучше подготовиться к выборам".

Одновременно с президентскими выборами пройдут выборы в парламент страны в провинции Газни, а также выборы в уездные и провинциальные советы. Выборы в нижнюю палату парламента в стране прошли в октябре, но в провинции Газни они были отложены из-за проблем безопасности.

Вш

Neuer Inhalt Horizontal Line