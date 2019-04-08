Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 21:34

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Трое американских военнослужащих и один афганец, работавший по контракту на армию США, погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства вблизи авиабазы Баграм в Афганистане, сообщается в понедельник на сайте операции НАТО "Решительная поддержка".

Кроме того, получили ранение трое американских военнослужащих, их эвакуировали, им оказывается медицинская помощь.

Операция "Решительная поддержка" - небоевая миссия НАТО, начавшаяся с января 2015 года. В рамках миссии силы стран-членов НАТО обучают и оказывают помощь правительственным силам Афганистана.

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