Этот контент был опубликован 7 декабря 2019 г. 7:53

Кабул. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Не менее 47 боевиков ликвидированы в ходе контртеррористических операций в минувшую ночь в афганских провинциях Майдан-Вардак, Забул и Кандагар, сообщает в субботу пресс-центр Минобороны Афганистана.

"В провинции Майдан Вардак во время авиаудара на территории уезда Сайдабад убито 14 боевиков, еще пять террористов были ликвидированы в ходе наземной операции. Уничтожен также тайник террористов с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.

В уезде Наиш провинции Кандагар ликвидировано 15 боевиков, еще четверо арестованы, уничтожен склад оружия и боеприпасов.

В провинции Забул по позициям террористов на территории уезда Тарнак ва Джалдак был нанесен авиационный удар, в результате чего ликвидированы 13 экстремистов, сообщили в Минобороны.

вш

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