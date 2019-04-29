Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 16:30

Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый день Высшей всеафганской ассамблеи - "Лойя джирга" завершился раньше времени из-за бурных споров в зале по поводу руководящих органов этого мероприятия, сообщили в понедельник афганские СМИ.

По их данным, делегаты возражали против объявления без выборов заместителей глав руководящих органов заседания.

Высшая Всеафганская ассамблея собралась в Кабуле впервые за последние шесть лет. Для участия во встрече прибыли более 3,2 тыс. делегатов.

Глава секретариата Высшего совета мира Афганистана Омар Даудзай сообщил ранее, что это будет наиболее представительная и масштабная "Лойя джирга" в истории Афганистана.

"Мы собрались здесь, чтобы обсудить общие условия мирных переговоров с "Талибаном" (движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ)... Для нас очень важно достичь прочного мира", - сказал, открывая встречу, президент Афганистана Ашраф Гани.

"Лойя джирга" - всеафганский совет старейшин, решения которого носят совещательный характер, однако играют значимую роль в формировании государственного политического курса. "Лойя джирга" может принимать решения по вопросам независимости, национального суверенитета, территориальной целостности, а также следить за соблюдением высших национальных интересов.

В последний раз ассамблея собиралась в ноябре 2013 года. Тогда она одобрила проект соглашения с Вашингтоном, определяющий статус войск США в Афганистане.

Нынешняя встреча призвана выработать рамки и условия для переговоров правительства с талибами.

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