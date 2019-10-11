Кабул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В Афганистане арестованы четверо талибов (члены запрещенного в РФ движения "Талибан" - ИФ), взорвавших опору линии электропередачи (ЛЭП) на севере страны, сообщили в пятницу вечером в пресс-центре главного управления национальной безопасности.
"Подразделением специального назначения управления национальной безопасности в ходе операции на территории селения Ахангаран уезда Саланг арестованы четверо боевиков группировки "Талибан", причастных к подрыву опоры ЛЭП в Южном Саланге", - говорится в сообщении.
Афганская столица и соседние провинции были обесточены в ночь на среду после взрыва. Данная ЛЭП подавала электроэнергию из Таджикистана. Афганская компания "Брешна" в течение ночи направила свои ремонтные группы в этот район.
Подача электроэнергии была восстановлена в четверг вечером, но, как отметили в энергетической компании "Брешна", электроснабжение пока налажено по временной схеме, работы по восстановлению опоры ЛЭП продолжаются.
В сентябре боевики талибского движения уже взрывали несколько опор ЛЭП в северной провинции Баглан, оставив на неделю жителей Кабула и 11 провинций страны без электричества.
Тв ки