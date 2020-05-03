Этот контент был опубликован 3 мая 2020 г. 9:54

Кабул. 3 мая. ИНТЕРФАКС - В Афганистане зарегистрировано 235 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа, общее число больных достигло 2 704, сообщило Министерство общественного здравоохранения страны.

За сутки в стране от последствий этой болезни скончались 12 человек. Таким образом, общее число смертей от Covid-19 составило 84.

В субботу пресс-служба Минздрава Афганистана, сообщала, что среди инфицированных - 249 медицинских работников. С начала пандемии от этой болезни выздоровел 331 больной.

Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом в этой стране был зарегистрирован 24 февраля в городе Герат у 35-летнего мужчины, прибывшего из провинции Кум в Иране.

***/ тв мф

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