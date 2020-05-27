Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 12:00

Дубай. 27 мая. ИНТЕРФАКС - В Афганистане в среду сохраняется мирная обстановка после трехдневного перемирия в честь завершения Рамадана, передают местные и западные СМИ.

Накануне вечером, когда перемирие подошло к концу, в Афганистане прозвучали призывы продлить его, отмечает Tolo news. В Кабуле заявили, что готовы сохранять режим прекращения огня, если талибы на это согласятся.

Однако в радикальном движении "Талибан" (запрещено в РФ) пока не стали отвечать на эти призывы. Тем не менее, о боестолкновениях или каких-либо крупных атаках талибов пока не сообщается.

Кроме того, накануне талибы пообещали освободить около 50-100 заключенных афганцев в ответ на освобождение Кабулом порядка 1 тыс. боевиков ранее.

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