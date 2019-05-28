Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 12:20

Кабул. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Число нападений на афганские школы в 2018 году увеличилось до 192, это втрое больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте представительства Детского фонда ООН в Афганистане.

К концу 2018 года в Афганистане из-за ухудшения безопасности закрылись более 1 тыс. школ, в результате полмиллиона афганских детей лишились права на образование, сообщает ЮНИСЕФ.

По словам исполнительного директора Детского фонда ООН Генриетты Форе, в результате нападений на школы, убийств и похищений учителей "образование в Афганистане находится под угрозой".

В Афганистане не посещают школу почти половина детей школьного возраста - 3,7 млн человек в возрасте от семи до 17 лет, отмечается в сообщении.

"Ухудшение безопасности, высокий уровень бедности и постоянная дискриминация в отношении девочек привели к тому, что доля детей, не посещающих школу, увеличилась в прошлом году, впервые с 2002 года. На долю девочек приходится 60% необразованных детей", - сообщает организация.

Одной из причин роста нападений фонд отмечает использование в 2018 году школ в качестве избирательных участков на выборах в парламент Афганистана.

Детский фонд ООН призвал положить конец нападениям на школы в Афганистане. В документе говорится, что ЮНИСЕФ работает с правительством Афганистана и другими партнерами над обеспечением неформального и ускоренного обучения детей на уровне общин.

вш

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