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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 16:49 22.10.2018 - 16:49

Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - В Афганистане начался подсчет голосов после выборов в Волеси Джиргу (нижнюю палату парламента) страны, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на избирательную комиссию.

Согласно данным Независимой избирательной комиссии Афганистана, из 8,8 млн зарегистрированных избирателей голоса за выходные отдали около 4 млн человек.

Голосование проводилось на 4,6 тыс. избирательных участках. В провинции Кандагар на юге Афганистана голосование отложили до следующей субботы из-за убийства двух высокопоставленных чиновников в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

По данным МВД Афганистана, боевики "Талибана", призывавшие к отказу от голосования, за два дня выборов совершили около 250 нападений, в результате которых погибли не менее 50 человек.

Голосование осложнили также технические проблемы, вызванные новой биометрической системы. Из-за нее некоторые избиратели были вынуждены провести в очереди для голосования по несколько часов, а выборы пришлось продлить на день.

Нынешние парламентские выборы стали для Афганистана первыми за восемь лет. В нижней палате парламента Афганистана - 249 мест, в списки голосования включены около 2,7 тыс. кандидатов.

Предварительные результаты голосования не опубликуют до середины ноября, а окончательные результаты станут известны лишь в декабре.

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