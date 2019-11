Кабул. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Независимая избирательная комиссия Афганистана приступила к проверке и подсчету голосов избирателей по итогам прошедших 28 сентября выборов президента страны, объявила в понедельник утром председатель НИК Хава Нуристани.

"Процесс начался официально в провинциальных отделениях комиссии в присутствии наблюдателей кандидатов в президенты, международных и национальных организаций, средств массовой информации", - написала Нуристани в своем твиттере.

Накануне, выступая на собрании в зале Лойя Джирга в Кабуле действующий премьер и кандидат в президенты Абдулла Абдулла призвал избирательную комиссию признать недействительными почти 300 000 голосов, которые не прошли биометрической проверки или были выбраны вне допустимого срока в день выборов.

По его словам, в последние несколько дней некоторые члены НИК приняли решения, которые противоречат избирательному законодательству и процедурам, принятым НИК. "Существует явная попытка узаконить мошенничество и включить в него голоса, не прошедшие биометрическую проверку", - утверждал Абдулла.

"Избирательная комиссия должна прекратить процесс частичного пересчета голосов до тех пор, пока она не рассмотрит наши опасения по поводу новых 300000 спорных голосов. Без присутствия нашего представителя, который будет свидетелем процесса частичного пересчета, результаты выборов не будут иметь легитимности", - заявил кандидат в президенты.

Он напомнил, "что перед лицом массового мошенничества на выборах в 2014 году согласился с политическим соглашением ради высших интересов страны".

"Но сегодня более высокие интересы страны требуют, чтобы мы не поддавались попыткам превратить фальсификацию выборов в традицию. Мы обещаем защищать чистые голоса народа, и мы никогда не допустим укоренения фальсификаций на выборах в нашей стране", - подчеркнул Абдулла.

Он призвал немедленно прекратить пересчет и начать обсуждение в присутствии представителей FEFA (Free and Fair Election Forum of Afghanistan), TEFA (Transparent Election foundation of Afghanistan), а также международных наблюдателей и средств массовой информации для урегулирования нерешенных вопросов.

Абдулла пригрозил протестными акциями, если комиссия продолжит пересчет в отсутствие наблюдателей от его команды.

"Мы рассмотрим наши дальнейшие шаги. Я говорю это тихо, и я надеюсь, что НИК воспринимает это серьезно. Уверяю вас, что наши следующие шаги будут мирными и законными, но решительными", - заявил Абдулла.

При этом он предостерег власти от использования армии против гражданина.

"Использование армии против мирных граждан страны недопустимо и является национальной изменой", - подчеркнул кандидат в президенты.

На выборах 28 сентября боролись 15 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Мухаммад Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

Избирательная комиссия обещает объявить предварительные результаты выборов 14 ноября, окончательные - 6 декабря. Ранее НИК заявлял, что обнародует предварительные итоги 19 октября, окончательные - 7 ноября, но позже признался, что не может этого сделать по "техническим проблемам".

