Этот контент был опубликован 9 мая 2020 г. 11:29

Дубай. 9 мая. ИНТЕРФАКС - В министерстве здравоохранения Афганистана предупредили в субботу о риске катастрофы из-за коронавируса COVID-19.

По словам замминистра здравоохранения страны Вахида Маджроха, "произойдёт большая человеческая катастрофа", если население продолжит игнорировать призывы к самоизоляции.

The Guardian отмечает, что обстановка в Афганистане осложняется тем, что в последние дни мятежники из движения "Талибан" (запрещено а РФ) интенсифицировали операции против правительственных сил.

По официальным данным, в Афганистане выявили более 4 тыс. случаев заражения (253 из их - за последние сутки). Однако эти цифры вряд ли отражают реальную картину, так как тестов на вирус проводится мало. Так, за последние сутки на коронавирус проверили 529 пациентов.

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