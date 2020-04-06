Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 8:07

Кабул. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - По данным министерства общественного здравоохранения Афганистана в стране за минувшие сутки подтверждено 30 новых фактов заражения коронавирусом.

"Новые инциденты были зарегистрированы в провинциях Герат, Кабуле, Кундуз, Фарьяб и Дайкунди. Общее число заболевших достигло 367 человек", - говорится в сообщении.

Впервые в Афганистане болезнь была подтверждена 24 февраля у 35 летнего жителя, прибывшего в страну из соседнего Ирана. По данным афганских властей, практически все инфицированные либо совершали последнее время поездку в Иран, либо были в контакте с зараженными в Иране гражданами.

По состоянию на 6 апреля в Афганистане от последствий коронавируса скончались семь человек.

тг

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