Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 10:12

Дубай. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Афганистана планируют освободить еще около 900 заключенных боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) во вторник, передает телеканал TOLO News.

Днем ранее, как сообщалось, в Кабуле сообщали, что решили освободить 100 пленных талибов.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани пообещал отпустить на свободу до 2 тыс. талибов.

Накануне сообщалось, что в Афганистане талибы и власти соблюдают объявленное в честь завершения Рамадана перемирие.

В соглашении, заключенном ранее в этом году США с талибами, говорится, что афганские власти должны освободить до 5 тыс. боевиков, тогда как "Талибан", со своей стороны, отпустит около тысячи захваченных в плен афганских сотрудников сил безопасности.

Пока что власти Афганистана освободили только около тысячи талибов, а движение "Талибан" - примерно 300 пленных.

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