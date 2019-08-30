Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 19:44

Кабул. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Американский военный погиб в Афганистане во время боевых действий, сообщила в пятницу миссия НАТО "Решительная поддержка".

"Военнослужащий США погиб 29 августа во время боевых действий в Афганистане. В соответствии с политикой министерства обороны США, имя военнослужащего не раскрывается в течение 24 часов после того, как будут уведомлены его ближайшие родственники", - говорится в сообщении.

21 августа сайт операции НАТО "Решительная поддержка" сообщал о гибели еще двух военнослужащих США в Афганистане. По данным афганских СМИ, в 2019 году в Афганистане погибли не менее 18 военных США.

пч

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