Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 23:00

Дубай. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Граждане Афганистана в субботу отправятся на избирательные участки, чтобы принять участие в президентских выборах.

Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (06:00 мск). Некоторые из них будут работать до 15:00, часть участков закроется в 17:00.

В общей сложности в Афганистане насчитывается около 9,5 млн избирателей. По всей стране откроется примерно 5,3 тыс. участков для голосования.

Изначально выборы должны были состояться в апреле, однако Независимая избирательная комиссия Афганистана дважды переносила их на более поздний срок.

За пост президента страны будут бороться более 10 кандидатов. Фаворитами нынешней кампании эксперты называют нынешнего главу государства Ашрафа Гани, премьер-министра Абдуллу Абдуллу, бывшего влиятельного полевого командира и главу правительства Гульбеддина Хекматияра и бывшего шефа службы безопасности и разведки Рахматуллу Набиля.

По мнению наблюдателей, основная борьба развернется между Гани и Абдуллой, как и в ходе выборов в 2014 году.

Для победы кандидату будет необходимо получить более 50% голосов. Если никто из них не сможет набрать необходимого количества голосов, то в ноябре состоится второй тур, в котором примут участие двое кандидатов, набравших наибольшее число голосов в первом туре.

Предварительные результаты выборов ожидаются не ранее 19 октября.

Движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ) ранее пригрозили сорвать выборы. Талибы предупредили, что намерены "подорвать этот фальшивый процесс американских захватчиков (...), нападая на всех, кто охраняет этот процесс, на офисы и центры, которые работают на это постановочное шоу". "Бойкотируйте выборы, а также не позволяйте вашим родственникам участвовать в этом процессе", - говорится в заявлении "Талибан".

За последние несколько недель талибы осуществили целую серию терактов, жертвами которых стали более 100 человек. В середине сентября боевики, в частности, совершили теракт в ходе предвыборного митинга Гани.

Между тем, Независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана накануне сообщила, что полностью готова к проведению президентских выборов в стране.

Замминистра внутренних дел Афганистана Садат Кушал со своей стороны заявил, что афганские вооруженные силы будут обеспечивать безопасность на избирательных участках. Вместе с тем, по его словам, 431 избирательный участок будет закрыт по соображениям безопасности.

Кроме того, ожидается, что на выборах будут работать около 100 тыс. наблюдателей, в том числе иностранные. Для подтверждения личности голосующих будут использоваться биометрические данные.

Выборы пройдут на фоне решения президента США Дональда Трампа прекратить переговоры, которые вел с талибами в Катаре американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад. Это произошло на финише переговорного процесса, когда стороны подготовили проект соглашения, предусматривавшего достижение прекращения огня, вывод американского военного контингента и запуска межафганских переговоров в Осло.

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