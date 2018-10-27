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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 10:15 27.10.2018 - 10:15

Кабул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Число жертв теракта в городе Майдан-Шахр в центральном Афганистане увеличилось до семи человек, еще 37 ранены, сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на начальника управления общественного здравоохранения провинции Мохаммад Салима Асхаркхела.

Согласно сообщению, террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил здание центра логистики сил безопасности. Пресс-секретарь полиции Хекмат Дуррани сообщил агентству, что нападение произошло примерно в 7:30 утра по местному времени (6:00 по Москве). По его словам, среди погибших - двое сотрудников полиции.

Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в России).

В сообщении также отмечается, что заблокированная из-за теракта дорога Кабул-Кандагар вновь открыта.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 12 пострадавших.

ца аг

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