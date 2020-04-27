Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 8:08

Кабул. 27 апреля. ИНТЕРФАКC - Согласно опубликованному в понедельник докладу Организации Объединенных Наций, в первом квартале 2020 года в результате боевых действий в Афганистане были убиты 533 мирных жителя, в том числе более 150 детей.

"Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) в течение первых трех месяцев года зарегистрировала в общей сложности 1 293 жертвы среди гражданского населения (533 убитых и 760 раненых) в Афганистане, что подчеркивает тяжелые последствия, которые конфликт продолжает наносить гражданскому населению", - говорится в документе, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что ответственность за 282 убитых и 428 раненых среди гражданского населения, или 55% от общего числа убитых и раненых, лежит на антиправительственных элементах. UNAMA приписывает 39% движению "Талибан" (запрещено в РФ), 13% - "Исламскому государству" (запрещено в РФ).

В докладе говорится, что в первом квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом в 2019 года на 22% выросло количество смертей среди гражданского населения, связанное с действиями талибов.

По данным ООН, проправительственные силы несут ответственность за 32% всех жертв среди гражданского населения в первом квартале 2020 года. В результате их действия 198 человек среди гражданских лиц погибли и 214 были ранены.

"С 1 января по 31 марта 2020 года UNAMA зарегистрировала 417 жертв среди детей (152 убитых и 265 раненых) и 168 жертв среди женщин (60 убитых и 108 раненых)", - говорится в документе.

В документе подчеркивается настоятельная необходимость для всех сторон в конфликте сделать больше по защите гражданского населения от вреда, особенно с учетом угрозы, которую представляет для всех афганцев COVID-19.

Ош пч

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