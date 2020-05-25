Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 13:38

Дубай. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Перемирие в Афганистане, объявленное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в честь завершения Рамадана, вторые сутки соблюдается обеими сторонами, передают западные и афганские СМИ.

Кроме того, поступают сообщения, согласно которым власти освободили группу из 100 захваченных ранее в плен боевиков.

На прошлой неделе талибы предложили властям Афганистана организовать трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид-аль-Фитр. В Кабуле на это согласились.

Кроме того, президент страны Ашраф Гани заверил, что готов "немедленно начать мирные переговоры" с движением "Талибан".

Гани также пообещал, что ускорит процесс освобождения пленных боевиков. В соглашении, заключенном ранее в этом году США с талибами, говорится, что афганские власти должны освободить до 5 тыс. боевиков, тогда как "Талибан", со своей стороны, отпустит около тысячи захваченных в плен афганских сотрудников сил безопасности.

Пока что власти Афганистана освободили только около тысячи талибов, а движение "Талибан" - примерно 300 пленных.

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