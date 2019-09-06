Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 13:35

Кабул. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - В результате авиаудара в северо-восточной афганской провинции Бадахшан убит теневой губернатор талибов (участники запрещенной в РФ организации) в этой провинции Кари Фасихуддин, сообщили в пятницу в пресс-центре министерства обороны страны.

"Кари Фасихуддин и его телохранитель были убиты сегодня в 14:55 (13:25 мск) на территории уезда Вардудж", - сообщили в пресс-центре.

Уезды Вардудж и Ямган провинции Бадахшан уже пятый год находятся под контролем боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ), месяц назад боевики захватили еще один уезд в этой провинции Куран-ва-Мунджан, известный своими лазуритовыми месторождениями.

На прошлой неделе власти Афганистана объявили о начале широкомасштабной антитеррористической операции в этой провинции, целью которой является освобождение захваченных боевиками территорий.

пч

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