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В Афганистане уничтожен член ИГИЛ, вербовавший боевиков для резонансных терактов (версия 2)

*** Афганские военные подтвердили ликвидацию высокопоставленного игиловца

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Кабул. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленный член действующей в Афганистане группировки "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) Султан Азиз Азам уничтожен в ходе авиаудара сил международной коалиции, сообщает в четверг афганское агентство Pajhwok.

По данным агентства, ликвидированный член ИГИЛ несет ответственность за вербовку боевиков, совершивших ряд резонансных терактов.

Афганское командование подтвердило ликвидацию высокопоставленного террориста. Он был убит в ходе авиаудара на территории восточной афганской провинции Нангархар в уезде Пачир Ва Агам, сообщили в четверг в пресс-центре 201-го армейского корпуса "Селаб".

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