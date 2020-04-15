Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 8:39

Кабул. 15 апреля. ИНТЕРФАКC - Министерство общественного здравоохранения Афганистана объявило в среду о 68 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"За прошедшие 24 часа в Кабуле зарегистрирован 31 новый факт заражения COVID-19, в Герате - 22, в Кандагаре и Газни по 3, в Майдан Вардаке, Кунаре Нангархаре и Нимрузе по 2 факта. По одному случаю зафиксировано в Фарьябе, Урузгане и Баглане. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 784 человек", - говорится в сообщении.

Впервые в Афганистане заражение новым коронавирусом было подтверждено 24 февраля у 35-летнего жителя Герата, вернувшегося из Ирана. По данным афганских властей, большинство инфицированных коронавирусом в стране либо ездили в последнее время в Иран, либо были в контакте с этими зараженными.

За это время от последствий инфекции в стране скончались 23 человека, полностью выздоровели 40 человек.

Ош пч

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