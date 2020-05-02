Этот контент был опубликован 2 мая 2020 г. 13:04

Кабул. 2 мая. ИНТЕРФАКС - За прошедшие сутки в Афганистане зарегистрировано 179 новых случаев заболевания Covid-19, общее число больных достигло 2 тыс. 469, сообщил в субботу на брифинге начальник пресс-центра министерства общественного здравоохранения Вахидулла Мейар.

По его словам, в настоящее время коронавирусом в стране заражены 249 медицинских работников, накануне больных медиков было на 21 меньше - 228.

Первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом Covid-19 в Афганистане был зарегистрирован 24 февраля в городе Герат. С начала пандемии в стране скончались 72 человек с коронавирусом, 331 больных выздоровели.

Кс бп

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