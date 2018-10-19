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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 11:17 19.10.2018 - 11:17

Дубай. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Афганистана в пятницу приняли решение о переносе парламентских выборов в провинции Кандагар на неделю после того, как накануне в результате нападения боевиков группировки "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) были убиты начальник местной полиции генерал-лейтенант Абдул Разик и глава равзедуправления провинции Абдул Момин, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Представитель администрации президента Афганистана объявил о том, что Совет национальной безопасности на экстренном заседании принял решение, что выборы, назначенные на 20 октября, будут перенесены на следующие выходные.

Накануне боевики "Талибан" атаковали здание, в котором проходило заседание высокопоставленных представителей служб безопасности Кандагара, где также присутствовали высокие военные чины из США и НАТО.

В результате нападения глава полиции Кандагара генерал-лейтенант Абдул Разик и глава равзедуправления провинции Абдул Момин скончались полученных ран. Губернатор провинции Залмаи Веса был госпитализирован с пулевыми ранениями.

Ранее движение "Талибан" заявляло, что намерено сорвать выборы, в которых 2,5 тыс. кандидатов борются за 249 мест в парламенте. В результате актов агрессии во время предвыборной гонки были убиты 10 кандидатов и около 100 граждан Афганистана.

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