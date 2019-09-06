Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 11:04

Лондон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран в Африке и за ее пределами выражают слова соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил сожаление в связи с кончиной экс-президента Зимбабве, назвав его "борцом за освобождением".

"Жители ЮАР присоединяются к народу и правительству Зимбабве в скорби из-за ухода из жизни борца за свободу", - приводят западные СМИ слова Рамафосы.

"Под руководством президента Мугабе, непрерывная и доблестная борьба Зимбабве против колониализма вдохновляла нашу собственную борьбу с апартеидом", - отметил он.

Президент Танзании Джон Магуфули также заявил, что скорбит из-за смерти Мугабе.

"Африка потеряла одного из своих самых храбрых и панфариканских лидеров, который подавал пример в противостоянии колониализму", - указал Магуфули.

Президент Кении Ухуру Кеньятта со своей стороны отметил, что Роберт Мугабе служил своей стране "с приверженностью и преданностью своему делу".

"Мы будем помнить бывшего президента Мугабе как храброго человека, которые никогда не боялся бороться за то, во что верил, даже если его не были популярными (среди населения - ИФ)", - сказал Кеньятта.

Посольство США в Хараре также выразило соболезнования родным Мугабе и народу Зимбабве.

"США выражают соболезнования семье Мугабе и народу Зимбабве, которые скорбят в связи с уходом из жизни бывшего президента Роберта Мугабе. Мы присоединяемся ко всему миру и отмечаем его заслуги в обеспечении независимости Зимбабве", - говорится в сообщении американского посольства в Twitter.

В МИД КНР также отдали дань уважения Мугабе, ответив, что "он решительно защищал суверенитет своей страны", а также продвигал и развивал отношения Зимбабве и Китая.

Ранее в пятницу стало известно, что бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел из жизни в возрасте 95 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

Нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подтвердил сообщение о смерти экс-главы государства. Он назвал Мугабе "отцом-основателем Зимбабве" и "символом освобождения" от колониализма.

В 1980 году Мугабе одержал победу на выборах и стал премьера страны. На этом посту он пробыл до 1987 года. Затем он сам упразднил этот пост, изменив конституцию, и назначил себя президентом страны. Должность президента Зимбабве он занимал на протяжении 30 лет.

В ноябре 2017 года он покинул высший пост после того, как его отставки потребовали члены правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). На тот момент Мугабе было 93 года. Пост президента занял бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

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