Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 20:57

Лондон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - В странах Африки зарегистрировано более 10 тыс. случаев заражения Covid-19, пишет во вторник The Guardian.

Более чем 1,7 тыс. заражений выявлено на территории ЮАР, госпитализированы около 100.

В одной из больниц города Дурбан на востоке страны выявили за сутки сразу 66 инфицированных, среди которых 48 - медперсонал.

По данным агентства Associated Press, в 52 странах Африки сейчас выявлены случаи заражения Covid-19. Некоторые из них закрыли наземные и воздушные границы с целью сдерживания распространения коронавируса.

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