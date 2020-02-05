Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 16:48

Стамбул. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет в среду выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбул имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся, сообщило турецкое издание "Сабах" в Twitter.

По данным издания, все пассажиры успешно эвакуированы.

"Сабах" не уточняет, самолет какой авиакомпании попал в ЧП.

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