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Стамбул. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет в среду выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбул имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся, сообщило турецкое издание "Сабах" в Twitter.
По данным издания, все пассажиры успешно эвакуированы.
Турецкие СМИ уточняют, что самолет принадлежит турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines.
На борту самолета находились 177 человек. Пострадавших нет.
В результате чрезвычайного происшествия самолет развалился на три части, добавляют СМИ.
1аю