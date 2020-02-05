Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 17:03

(дополненная версия, уточняется информация в 3-м абзаце, добавлены 4-й и 5-й абзацы)

Стамбул. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет в среду выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбул имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся, сообщило турецкое издание "Сабах" в Twitter.

По данным издания, все пассажиры успешно эвакуированы.

Турецкие СМИ уточняют, что самолет принадлежит турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines.

На борту самолета находились 177 человек. Пострадавших нет.

В результате чрезвычайного происшествия самолет развалился на три части, добавляют СМИ.

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