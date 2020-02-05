Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 17:42

(обновленная версия, уточняется информация в 4-м и 5-м абзацах)

Стамбул. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет в среду выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбул имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся, сообщило турецкое издание "Сабах" в Twitter.

По данным издания, все пассажиры успешно эвакуированы.

Турецкие СМИ уточняют, что самолет принадлежит турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines и выполнял рейс из Измира.

На борту самолета находились 177 человек и шесть членов экипажа. В результате инцидента есть пострадавшие - их доставили в близлежащий госпиталь.

Самолет развалился на три части, однако прибывшим на место событий пожарным удалось локализовать возгорание. В данный момент причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле - ливня и сильного ветра.

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