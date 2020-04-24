Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 18:58

Берлин. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - С 4 мая в федеральной земле Бавария на юге Германии будут возобновлены религиозные богослужения при соблюдении строгих правил, пишет в пятницу издание Stern.

"Важно вернуть основополагающее право исповедовать религию", - заявил глава Баварской государственной канцелярии Флориан Херрманн.

Он подчеркнул, что прихожанам требуется быть острожными и осмотрительными. При посещении религиозной службы необходимо соблюдать правила гигиены, носить маску, которая будет закрывать нос и рот, а также не приближаться к другим прихожанам ближе, чем на два метра.

Подчеркивается, что послабления должны применяться ко всем религиозным общинам.

Бавария - не первая федеральная земля, которая выразила готовность возобновить богослужения для верующих. Так, на этой неделе в Саксонии уже прошли первые открытые религиозные богослужения. Северный Рейн-Вестфалия, Тюрингия и Бранденбург также объявили о снятие ограничительных мер на проведение собраний верующих с начала мая.

На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, после 4 мая регионы страны начнут поэтапно открывать школы, но действовать будут с "чрезвычайной осторожностью".

Что касается магазинов, то постепенно будут открывать торговые точки площадью до 800 квадратных метров.

Граждан просят по-прежнему отказываться от частных поездок и больших мероприятий. Как сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, в свою очередь выступивший на пресс-конференции, крупные мероприятия будут запрещены минимум до 31 августа.

Рестораны, музеи, клубы и бары по-прежнему остаются закрытыми, ресторанам разрешается работать только в режиме доставки.

1ка эф

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