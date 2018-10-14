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Этот контент был опубликован 14 октября 2018 г. 20:01 14.10.2018 - 20:01

*** Есть и второй возможный вариант коалиции - из ХСС и "Зеленых"

Берлин. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Руководить Баварией по итогам выборов, скорее всего, будет Христианско-социальный союз (ХСС) и объединение "Свободные избиратели", считает профессор политологии Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.

В воскресенье в Баварии прошли выборы в земельный парламент-ландтаг, экзит-поллытелеканала "АРД" (Infratest Dimap)и "ЦДФ" (Forschungsgruppe Wahlen)показывают ожидаемо низкую поддержку в 35,5% правящих консерваторов из Христианско-социального союза( ХСС) - теперь ХСС не сможет править самостоятельно, партии придется формировать коалицию.

В беседе с корреспондентом "Интерфаксом" Н.Дидерих прокомментировал результаты региональных выборов и предположил, как может выглядеть новая правящая коалиция в земельном парламенте-ландтаге.

"Это относительно понятно - существуют "Свободные избиратели", которые однозначно располагаются на консервативном фланге и, таким образом, близки ХСС. Они могут составить хоть и с небольшим преимуществом, но уверенное большинство в ландтаге. По крайней мере, так все выглядит сейчас - как будут распределены мандаты, мы пока не знаем", - сказал политолог,.

"Свободные избиратели", по его словам, это объединение, которое сформировалось из участников коммунальных выборов, из тех групп людей, которые " не выбирают традиционные партии, а по разным причинам формируют собственные группы и списки кандидатов".

"У "Свободных избирателей" есть основополагающая тенденция противостояния бюрократическому давлению ХСС, но постановка целей в содержательном плане в значительной степени совпадает настроениям в ХСС", - указал эксперт.

По мнению профессора, есть второй возможный вариант коалиции - из ХСС и "Зеленых".

"Другая возможность подразумевает так называемую "черно-зеленую" коалицию. Вторая будет несколько сложнее, потому что как вторая по величине партия в парламенте партия "Зеленых" теперь будет выставлять четкие требования. Будет ли ХСС в состоянии их выполнить - неизвестно", - указал собеседник агентства.

По его словам, основным камнем преткновения между ХСС и "Зелеными" являются расхождения в миграционной политике и политике по отношению к беженцам. ХСС выступает за четкий контроль и ограничение числа мигрантов.

""Зеленые" занимают противоположную ХСС позицию, и я не знаю, как там можно найти компромисс. Я предполагаю, что все идет к коалиции между ХСС и "Свободными избирателями", - сказал Н.Дидерих.

"Зеленым" опросы прочат второе место (18,5-19%), Социал-демократической партии Германии СДПГ может достаться рекордно низкие 9,5-10% голосов. Также впервые в истории правая "Альтернатива для Германии" может пройти в баварский парламент (11%). Объединению "Свободные избиратели" может достаться 11,5% голосов, Свободной демократической партии Германии - 5%.

Ранее в воскресенье лидер "Свободных избирателей" Хуберт Айвангер в эфире телеканала "ЦДФ", отвечая на вопрос о перспективе формирования коалиции с ХСС, заявил следующее: "Я был бы готов. Если он (ИФ - действующий баварский премьер от ХСС Маркус Зёдер) скажет "да", то мы будем участвовать".

Ключевой кандидат "Зеленых" Катарина Шульце, в свою очередь, заявила, что речь при участии "Зеленых" может идти о политике проевропейской и справедливой, но не об антиевропейской и авторитарной.

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