Дубай. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия впервые за последние 30 лет открыла консульство в Багдаде в качестве первого шага по улучшению отношений двух стран, сообщает в четверг Associated Press.
Консульство, которое будет выдавать визы в Саудовскую Аравию жителям Ирака, было открыто во время двухдневного визита саудовской делегации во главе с министром торговли и инвестиций Маджедом бин Абдаллой аль-Касаби в Ирак.
Здание консульства расположено в так называемой "зеленой зоне" Багдада - в укрепленном районе города, где размещаются правительственные учреждения.
Также в ходе визита в Багдад саудовский министр объявил о выделении финансовой помощи Ираку в размере $1 млрд.
"Отношения двух стран входят в новую стадию", - заявил он, выступая перед журналистами в Багдаде.
Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираком в 1990 году, когда иракская армия вторглась в Кувейт.
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