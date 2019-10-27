Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 17:14

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - В Национальной службе разведки Ирака заявили в воскресенье, что именно они смогли определить местоположение главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

По сообщению CNN, в этой организации сообщили, что "Национальная служба разведки Ирака, используя достоверную информацию, смогла вычислить, где в сирийской провинции Идлиб находится логово главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади и его сообщников".

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о гибели аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии.

1во аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!