Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - В Национальной службе разведки Ирака заявили в воскресенье, что именно они смогли определить местоположение главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
По сообщению CNN, в этой организации сообщили, что "Национальная служба разведки Ирака, используя достоверную информацию, смогла вычислить, где в сирийской провинции Идлиб находится логово главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади и его сообщников".
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о гибели аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии.
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