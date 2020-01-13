Дубай. 13 января. ИНТЕРФАКС - Ирак может приобрести российские комплексы ПВО С-300, сообщил в понедельник межарабскому телеканалу "аль-Арабийя" иракский посол в Тегеране Саад Джавад Кандиль.
"Возможно, Ирак приобретет эти системы", - сказал он, добавив, что Багдад старается диверсифицировать импорт вооружений.
Ранее в январе председатель комитета по безопасности и обороне иракского парламента Мухаммед Ридха сообщил, что Ирак и Россия возобновили переговоры о приобретении С-300.
С-300 - система ПВО большой дальности (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").
В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку С-300 Ирану.
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