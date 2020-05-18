Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 9:46

Рим. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск в понедельник отслужил в базилике Святого Петра в Ватикане в присутствии публики первую после ослабления строгих мер в связи с пандемией COVID-19 мессу, сообщает интернет-портал итальянской газеты "Репубблика".

На мессе при соблюдении социальной дистанции присутствовали около 30 человек. Понтифик отслужил мессу на могиле одного из предшественников - Иоанна Павла Второго, столетие со дня рождения которого отмечается в понедельник.

Эта месса также стала последней, которая транслировалась в интернете. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все мессы из Ватикана с 9 марта транслировались в режиме реального времени через интернет.

Базилика Святого Петра оставалась закрытой на протяжении 69 дней.

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