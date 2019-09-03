Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 15:39

Лондон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 40 боевых кораблей из 18 стран принимают участие в начавшихся во вторник в Балтийском море ежегодных военно-морских учениях НАТО Northern Coasts ("Северные берега"), сообщил Североатлантический союз.

Учения, которые будут проходить в районе Датских проливов, а также на юго-западе Балтики - между германским портом Киль и датским островом Борнхольм, продлятся до 19 сентября. Всего в них будут задействованы около трех тысяч военнослужащих.

"Балтийское море имеет жизненно важное значение для Североатлантического союза, на берегах которого расположены шесть стран-членов НАТО, - сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. - "Северным берегам" уже 13 лет. К сожалению, ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма и продолжающегося наращивания ею военного потенциала".

Она добавила, что "НАТО отвечает на агрессивные действия России, увеличивая воздушное и морское патрулирование в регионе, а также разместив более 4,5 тыс. военнослужащих в Эстонии, Латвии, Литве и Польше".

Учения Northern Coasts регулярно проводятся в Балтийском море с 2007 года. Согласно сценарию нынешних учений, вымышленная региональная страна предъявляет территориальные претензии на острова в Балтийском море, и ее военно-морские силы создают угрозу для свободы судоходства. Действуя на основе мандата ООН, силы союзников по НАТО и их партнеров будут стремиться восстановить свободу судоходства.

В рамках учений будут отрабатываться действия корабельных группировок, операции по обеспечению ПВО, противолодочной борьбе, разминированию и патрулированию.

В учениях принимают участие военнослужащие из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

В них, в том числе, будут задействованы корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО, а также патрульный противолодочный самолет, подлодка и несколько вертолетов.

1нв бп

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