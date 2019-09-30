Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 14:27

Гонконг. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Таиланда Прают Чан Оча в понедельник заявил, что уровень загрязнения воздуха в Бангкоке достиг небезопасного для жизни людей уровня, сообщает агентство Associated Press.

Премьер Таиланда распорядился, чтобы столичные власти приняли все необходимые меры для решения этой проблемы.

Он призвал жителей столицы во время передвижений по городу использовать маски и как можно меньше находиться на улице. В соответствии с распоряжением главы правительства, все заводы Бангкока должны будут на время снизить интенсивность работы, чтобы избежать дальнейшего увеличения вредных выбросов в атмосферу.

По сообщению агентства, в столице Таиланда наблюдается сильный смог. Ожидается, что сложная ситуация в ближайшие два дня сохранится.

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