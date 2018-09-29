В Барселоне произошли уличные беспорядки, два человека арестованы
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Мадрид. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Два человека арестованы в субботу во время беспорядков в Барселоне, сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс источники в полиции.
По их данным, арестованным предъявлены обвинения в насилии в отношении полицейских.
Беспорядки начались в то время, когда в городе проходило шествие в поддержку действий полиции на признанном незаконным референдуме о независимости Каталонии, попытка проведения которого была организована 1 октября прошлого года.
Сторонники независимости забросали полицейских и своих оппонентов пакетами с разноцветными красками.
Столкновения произошли за два дня до первой годовщины референдума о независимости Каталонии, напоминает агентство.
1ар бс
Интерфакс