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Этот контент был опубликован 29 сентября 2018 г. 16:32 29.09.2018 - 16:32

Мадрид. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Два человека арестованы в субботу во время беспорядков в Барселоне, сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс источники в полиции.

По их данным, арестованным предъявлены обвинения в насилии в отношении полицейских.

Беспорядки начались в то время, когда в городе проходило шествие в поддержку действий полиции на признанном незаконным референдуме о независимости Каталонии, попытка проведения которого была организована 1 октября прошлого года.

Сторонники независимости забросали полицейских и своих оппонентов пакетами с разноцветными красками.

Столкновения произошли за два дня до первой годовщины референдума о независимости Каталонии, напоминает агентство.

1ар бс

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