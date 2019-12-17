Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 10:31

Стамбул. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Относительное спокойствие вернулось во вторник на улицы Бейрута после произошедших в ночь беспорядков, сообщат Анатолийское агентство новостей.

Беспорядки учинили в центре Бейрута сторонники ливанских движений "Амаль" и "Хезболлы" после того, как в соцсетях разошлось вирусное видео, на котором был запечатлен молодой человек, оскорблявший шиитских политических и духовных лидеров.

По данным руководства службы гражданской обороны, в ходе протестов один человек погиб, еще 60 получили ранения.

Массовые волнения начались в Ливане в связи с решением властей страны повысить налоги. В итоге в конце октября это стоило портфеля главе правительства страны Сааду Харири.

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