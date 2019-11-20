Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 17:46

Берлин. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала во вторник серьезной проблемой информацию о том, что сотрудник российской военной разведки якобы пытался подкупить высокопоставленного сотрудника разведслужб Сербии, передает Associated Press.

"Я жду новую информацию. Я поддерживаю контакты с нашим президентом. Если все подтвердится, то это серьезная проблема", - заявила она.

Ранее министр обороны Сербии Александр Вулин также заявил сербским СМИ, что "ситуация очень серьезная".

Агентство сообщает, что в YouTube 17 ноября распространили видеозапись, на которой предполагаемый сотрудник российской военной разведки передает сумку высокопоставленному сотруднику разведслужб Сербии в ходе встречи в Белграде. Затем на видеозаписи серб достает конверт с деньгами из, предположительно, той же сумки. Лицо сотрудника сербской разведки размыто на видео.

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