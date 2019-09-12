Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 16:13

Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - В Белом доме сочли нелепыми заявления некоторых пользователей социальных сетей о рисунке на плаще первой леди США Мелании Трамп, который та надела в годовщину терактов 11 сентября, сообщает в четверг издание The Hill.

"Это нелепо", - отреагировала на высказываемые о плаще первой леди предположения официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм.

Ранее пользователи Twitter обратили внимание на публикацию Мелании Трамп, приуроченную к 18-й годовщине терактов 11 сентября. На фото Мелания и ее супруг Дональд Трамп стоят на территории одного из мемориалов в честь терактов, повернувшись спиной к фотографу. Изображение сопровождается фразой "Мы никогда не забудем" и датой 11 сентября 2001 года, когда произошла серия терактов в США, унесшая жизни порядка 3 тыс. человек.

На фото президент США одет в темный костюм, а его супруга - в темный плащ со светлой строчкой на шлице. Именно эта строчка по своим очертаниям напомнила некоторым пользователям небоскреб, в который врезается самолет.

Меланию Трамп уже не в первый раз критикуют за выбор одежды. Так, летом 2018 года Трамп выбрала для поездки в центр, где содержаться дети мигрантов из Мексики, плащ оливкового цвета с белой надписью в стиле граффити I really don't care. Do U? (англ: Мне правда все равно. А тебе?). Тогда ряд СМИ сочли, что надпись на куртке относится к ситуации с детьми мигрантов.

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