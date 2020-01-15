Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 20:22

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Передача дела об импичменте президента США Дональда Трампа в сенат даст возможность снять все подозрения с президента, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Администрация, по словам собеседника телеканала, "рада получить шанс снять подозрения с президента и оставить все позади".

Представитель администрации заявил, что статьи обвинения в отношении Трампа "провальны". Говоря о сегодняшнем выборе "менеджеров импичмента" в нижней палате Конгресса США, представитель администрации заявил, что это "давно пора" было сделать.

Палата представителей США большинством голосов в среду одобрила резолюцию с именами "менеджеров импичмента" для дальнейших слушаний в отношении президента страны Дональда Трампа в Сенате.

Назначение "менеджеров импичмента" наделяет их полномочиями передать статьи обвинения против Трампа в верхнюю палату конгресса США, где начнется уже судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси долгое время тянула с очередным этапом процедуры импичмента, мешая ее передаче в сенат США.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

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