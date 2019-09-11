Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 18:06

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Белого дома уже приступили к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана - Дональда Трампа и Хасана Рухани, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Предполагается, что переговоры могут состояться на полях Генассамблеи ООН, стартующей в конце сентября.

При этом уверенности в том, что встреча действительно состоится, сейчас нет. "Совершенно неясно, согласятся ли иранцы на переговоры в ситуации, когда американские санкции остаются в силе", - пишет Bloomberg.

По информации источников агентства, один из рассматриваемых американской стороной сценариев заключается в том, чтобы в Нью-Йорке Трамп присоединился к переговорам между Рухани и президентом Франции Эмманюэлем Макрон.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Рухани без предварительных условий, чтобы обсудить ядерную проблему и другие вопросы, вызывающие разногласия у Вашингтона и Тегерана.

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