***Юрист Белого дома называет расследование конгрессменов незаконным

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Юрист Белого дома Пэт Чиполлоне направил письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором предупреждает, что администрация США не будет помогать конгрессменам в расследовании, цель которого - выяснить, следует ли объявлять импичмент президенту страны Дональду Трампу.

"Расследование незаконно, так как не подкрепляется положениями конституции. Оно не претендует на объективность", - отмечается в письме, выдержки из которого приводят американские СМИ.

Чиполлоне поясняет, что участие в расследовании в нынешнем его виде нанесёт вред институту исполнительной власти и принципу разделения власти. Также он обвиняет демократов в выдвижении незаконных требований в рамках своего расследования.

"Помня о своих обязанностях, президент США в нынешних условиях не может разрешить своей администрации участвовать в этом однопартийном расследовании", - пишет юрист.

Он подчеркивает, что такую позицию Трамп занял, в том числе, чтобы защитить будущих президентов США от подобных шагов политических оппонентов.

Такая позиция Белого дома в корне отличается от его отношения к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в президентские выборы в США. Многие наблюдатели считали то расследование попыткой найти повод для импичмента. В итоге Мюллер не нашёл признаков сговора предвыборного штаба Трампа с РФ.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита Зеленского в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, Зеленский Вашингтон пока не посети, зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.

Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы по деятельности компании и Хантеру Байдену.

Комитет по разведке палаты представителей США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

Видную роль в "украинском деле" сыграл личный адвокат Трампа Руди Джулиани, утверждают СМИ. Сам Джулиани заявлял, что он действительно обсуждал с украинскими чиновниками вопрос расследования, но действовал как частное лицо. Затем он признал, что организовать встречу с украинской стороной ему помог спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. В результате Волкера вызвали в Конгресс, где он дал показания по "украинскому скандалу", а американские СМИ в конце сентября сообщили, что Волкер подал в отставку.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1во ад

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