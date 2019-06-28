Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Американские СМИ обратили внимание, что в Белом доме не стали уточнять, поднял ли в итоге президент США Дональд Трамп тему задержанных РФ украинских моряков во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке.

В заявлении Белого дома, распространенном по итогам встречи двух лидеров, указано, что среди прочих тем они говорили и об Украине. Однако, как отмечают американские СМИ, не уточняется, упоминалась ли в ходе разговора именно тема моряков.

Когда сам президент США отвечал на вопросы журналистов перед встречей с Путиным, он сказал, что они "не обсуждали это". При этом из его слов было неясно, имеет ли он в виду, что вопрос не будет подниматься именно на нынешней встрече, или же, что его не обсуждали в ходе предыдущих контактов.

Американские журналисты подчеркивают, что речь идет о достаточно принципиальном вопросе, так как задержание моряков и кораблей в районе Керченского пролива стало причиной отмены предыдущей встречи Трампа и Путина на G20. Тогда в Белом доме говорили, что лидеры не будут встречаться, пока эта ситуация не разрешится, и моряков не отпустят из-под ареста.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

1эф во ав

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